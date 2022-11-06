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Giriş Tarihi: 6.11.2022 21:47

Gaziantep'e şehit ateşi düştü

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaziantep’e şehit ateşi düştü

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü PKK tarafından açılan taciz ateşinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk'ün şehadet haberi Gaziantep'teki ailesine verildi.

Akıncı Üs Bölgesi'ne bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu Gaziantepli Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk şehit oldu. Öztürk'ün şehadet haberi, Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinin kırsal Karaman Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi.
Acı haberin ardından şehidin evine ve sokağa Türk bayrakları asılırken baba Hasan ile anne Zeliha Öztürk gözyaşı döktü.
Bekar olan şehit Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk'ün, yarın Karaman Mahallesi'nde düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

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Gaziantep'e şehit ateşi düştü
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