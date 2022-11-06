Gaziantep’e şehit ateşi düştü

Akıncı Üs Bölgesi'ne bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu Gaziantepli Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk şehit oldu. Öztürk'ün şehadet haberi, Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinin kırsal Karaman Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi.

Acı haberin ardından şehidin evine ve sokağa Türk bayrakları asılırken baba Hasan ile anne Zeliha Öztürk gözyaşı döktü.

Bekar olan şehit Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk'ün, yarın Karaman Mahallesi'nde düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.