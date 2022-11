KADEM Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan, SABAH’a konuştu: Özel sektörde başörtüsü sorununu anayasa çözer

Kadın sorunlarının çağlardan beri sürdüğünü, önümüzdeki dönemde de form değiştirip devam edeceğini belirten Bayraktar, "Şu anda kültürel kodları konuşuyoruz ve büyük ihtimalle 10 yıl sonra farklı şeyleri konuşuyor olacağız. Eminim kadın hakları ile alakalı tartışmalar devam edecek. Bunun en temelinde cinsiyetler arası güç dengesizliği var. Bu her çağda, her toplumda kendini gösteriyor. Her şeyden önce kadın zayıf görülüyor, fiziksel ya da ekonomik kaynaklara erişim anlamında. Bu durumun yarattığı mağduriyet, ileriki yıllarda da devam edecek. Kadınlar zaman geçtikçe saygınlıklarının, erkekle aralarındaki; kul olma, insan olma, vatandaş olma anlamındaki denkliklerinin bilincine varmaya başladı. Hak alınmaz verilir, bunun da daha fazla bilincine vardılar. Kadınlar daha aktif ve bilinçli oldukça önümüzdeki yıllarda daha fazla sonuç alacağız" diye konuştu.