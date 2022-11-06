KARA PARA AKLAMA MERKEZİ KONUMUNDA

Öte yandan CHP Genel Başkanı, İngiltere'de katıldığı yayında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. A Haber muhabiri Alpaslan Düven, Kılıçdaroğlu'na, "'İngiltere'ye temiz para bulmaya gidiyorum.' dediniz, geçmişte ise 'Tefeciler' demiştiniz. Üstelik İngiltere kara para aklama merkezi konumunda, bunu The Times da söylüyor, neler söylersiniz?" diye sordu.

Kılıçdaroğlu'nu sıkıştıran soru! "İngiltere'nin gri listede olduğunu bilmiyorum" | Video

"GRİ LİSTEDE OLDUĞUNU BİLMİYORUM"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Düven'in sorusuna, "Ben olumsuz hiçbir görüşme yapmadım. Kim size söyledi onu bilmiyorum doğrusunu isterseniz. İngiltere'nin gri listede olduğunu da bilmiyorum, İngiltere gir listedeyse, Türkiye gibi, o zaman fonlar gelmez." dedi.