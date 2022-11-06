Uyuşturucu baronlarına neşter

Zehir tacirlerine geçit vermeyen emniyet teşkilatı, uyuşturucu satışı ve kullanımının önüne geçmek için çok yönlü faaliyetler yürütüyor. Uyuşturucuya karşı verilen mücadeledeki başarı, istatistiklere yansıdı. SABAH, emniyet teşkilatının ortaya koyduğu uyuşturucu ile mücadele dosyasına ulaştı. Dosyadaki veriler şöyle:Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın öncülüğünde sadece bu yıl 198 bini aşkın operasyonda 252 bin 590 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 22 bin 136'sı tutuklandı. Söz konusu operasyon ve yakalamalar ile binlerce gencin zehirlenmesinin önüne geçildi. Sokaklar uyuşturucudan temizlendi.2022'de Avrupa'da 2.2 ton metamfetamin yakalanırken, Türkiye'de bu rakam 4.1 ton olarak kayıtlara geçti. Yine Avrupa'da bu yıl yakalanan eroin 5.1 ton olurken, Türkiye'de ise 13.4 milyon ton olarak tespit edildi. Avrupa ülkelerinde 2.8 milyon kök kenevir, Türkiye'de ise 115 milyon kök kenevir ele geçirildi. Ecstasy olarak isimlendirilen uyuşturucu haplarda da Türkiye'de yapılan operasyonlar ile önemli başarı sağlandı. Avrupa'da 4.7 milyon tablet ecstasy yakalanırken, Türkiye'de bu haplardan 11.1 milyon adet ele geçirildi.Uyuşturucu kaynaklı ölümler Avrupa'da 2020'de milyonda 16.7 olurken Türkiye'de 2021'de 4.7 olarak kayıtlara geçti. 2022'de Türkiye'de madde bağlantılı ölüm sayısı 78 olarak belirlendi. Bu sayı 2017 yılında 941'di.Terör örgütü PKK'nın en önemli finans kaynaklarından olan uyuşturucuya karşı verilen mücadele teröre de darbe vuruyor. Terörün uyuşturucu kaynaklı finansmanını yok etmeye yönelik 657 narkoterör operasyonu düzenlendi. 2 bin 472 şüpheli gözaltına alındı. 106 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.