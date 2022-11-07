Yurtseven kardeşler 12 kişiye hayat oldu

Antalyalı Yurtseven ailesinin fertleri yaptıkları organ bağışlarıyla Türkiye'ye örnek oluyor. Mehmet Ali Yurtseven (31) 2 Şubat 2002'de bir kamyonun sürdüğü motosiklete çarpmasıyla ağır yaralandı, beyin ölümü gerçekleşince eşi Meryem Yurtseven tarafından organları bağışlandı. O organlar 6 kişiye hayat verdi. Mehmet Ali Yurtseven'in ölümünden çok etkilenen pazarcı ağabeyi Osman Yurtseven de organ bağışında bulundu.Ancak Osman Yurtseven 31 Ekim'de, Antalya Kepez'de motosikletine bir otombilin çarpmasıyla ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 20 yıl arayla aynı kaderi yaşayan kardeşlerden 73 yaşında yaşama veda eden Osman Yurtseven'in kalbi 4 saat süren operasyonla, Ahmet Lütfi Yüce'ye (51) iki böbreği, karaciğeri ve iki korneası ise organ bekleyen başka hastalara başarılı şekilde nakledildi. 6 kişiye can veren Osman Yurtseven'in cenazenin ardından toplanan Yurtseven'in eşi Düriye'nin 8 çocuğu da organlarını bağışlama kararı aldı.SABAH'a konuşan oğul Cengiz Yurtseven "Babam sadece kendisinin ve ailesin değil dağdaki kurtların kuşların bile yiyeceğini düşünürdü. Tarlasından ürün alırken onların hakkını bırakırdı. Bizde onun yolundan gidiyoruz. Başta annem olmak üzere ailemizden 26 kişi organlarını bağışladık.Tek isteğimiz, babama çarpıp kaçan sürücünün bulunması" dedi. 2002'da kazada ölen Mehmet Ali Yurtseven'in organları 6 kişiye can verdi. O öldüğünde organlarını bağışlayan ağabeyi Osman Yurtseven de geçen ay kazada hayatını kaybetti. Osman Yurtseven'in kalbi Ahmet Lütfi Yüce'ye nakledildi. Yurtseven ailesinden 26 kişi organ bağışı yaptı.