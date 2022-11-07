İdris Baluken’in cezası onandı

YARGITAY 3. Ceza Dairesi, HDP eski milletvekili ve Grup Başkanvekili İdris Baluken hakkında, 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan verilen mahkumiyet hükümlerini onadı. HDP eski Milletvekili ve Grup Başkanvekili İdris Baluken hakkında, 2011-2015 yılları arasında 10 ayrı yürüyüş, basın açıklamasına katılmak ve HDP'yi temsilen katıldığı Demoktratik Toplum Kongresi (DTK) Genel Kurulunda yaptığı konuşma nedeniyle Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 7 yıl 6 ay, 'silahlı terör örgütü propagandası yapma' suçlarından da 9 yıl 2 ay olmak üzere toplam 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.