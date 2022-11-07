LGBT dayatmasına karşı aile buluşması

İzmir'de aileler ve sivil toplum kuruluşları LGBT dayatmasına 'dur' demek için Konak Meydanı'nda bir araya geldi. İstanbul, Ankara ve Konya'dan sonra dün de İzmir'de aileler ve sivil toplum kuruluşları LGBT dayatmasına 'dur' demek için bir araya geldi. Yaklaşık 150 sivil toplum örgütünün katılımıyla oluşturulan Büyük Aile Platformu, Konak Meydanı'nda "LGBT Dayatmasına Karşı Büyük Aile Buluşması" düzenledi. İzmirliler buluşmaya büyük ilgi gösterdi. Ellerindeki Türk bayraklarıyla meydanı dolduran vatandaşlar, 'Anne, baba, evlatla hep mutlu yarınlara', 'Vatanı korumak çocukları korumakla başlar', 'Aile hedefte başını çevirme' 'Cinsiyetsiz toplum projesine dur de' yazılı pankartları taşıdı. Konuşmaların ardından vatandaşlarca Konak Meydanı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar pankartlarla 'sessiz yürüyüş' yapıldı.Meydanda platform adına basın açıklaması yapan İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Uğur Bayrak, çocukların okulda, sokakta, televizyonda ve sosyal medyada LGBT dayatmasıyla karşı karşıya kaldığını, bu konuda artık bir yol ayrımına gelindiğini söyledi. Bayrak, "Bu milletin her ferdinin, her ailesinin, tek yürek, tek bilek olarak, din, dil, ırk, mezhep, siyasi görüş, ideoloji farkı gözetmeksizin ve farklılıklarımızı bir kenara koyarak, çocuklarımızı LGBT dayatmasından korumak için mücadele etmesi gerekmektedir.Aile kurumumuzun yozlaştırılmasına, toplum yapısının bozulmasına, çocuklarımızın cinsiyetiyle oynanmasına, kadınlarımızın değersizleştirilmesine zemin hazırlayan bu dayatmaya karşıyız" diye konuştu. Büyük buluşmada, İzmir Büyük Aile Platformu Başkanı ve Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkan Yardımcısı Nuriye Kadan, İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Uğur Bayrak, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü ve Mehir Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Saffet Köse, Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Kayahan Çetin, Eğitim Bir Sen Memur Sen İzmir Şube Başkanı Ali Kaya, tiyatro sanatçısı Ali Yaylı, TÜGVA İzmir İl Başkanı Mesut Öndeş, HAK İŞ Şube Başkanı Gültekin Şimşek, Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atakan Hatipoğlu, Öğretmen ve Cumhuriyet Kadınları Derneği Üyesi Işıl Çetin ile anne Ayşe Ergür konuşmacı olarak yer aldı.