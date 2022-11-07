SON DAKİKA: Bakan Karaismailoğlu’ndan SABAH TV’ye özel açıklamalar! Kanal İstanbul’da yeni aşama

"ŞEHRİN GELİŞİMİNİ BAŞKA TÜRLÜ BÜYÜTEMEZSİNİZ"

Bakan Karaismailoğlu'nun SABAH TV'ye yaptığı özel açıklamalar şöyle:

Böyle paydaşların bir araya gelmesi, bilgi, beceri ve tecrübelerin paylaşılması çok önemli. Belediyecilik çok kutsal bir iş, 7/24 aktif oluyorsunuz. Belediye yönetimlerinin işini yaparken çok dikkatli olmaları gerekiyor. Vatandaşın hayatını kolaylaştırmak, vatandaşın hayatına konfor katmak çok kıymetli. Biz bunun için yaşıyoruz. Gelişen, büyüyen şehirlerde iyi planlamalar yapmak lazım. Şehrin gelişimini başka türlü büyütemezsiniz. 24 yıl belediyecilik yapmış, gözünü orada açmış biri olarak kıymetini çok iyi bilirim.