SON DAKİKA: Bakan Karaismailoğlu’ndan SABAH TV’ye özel açıklamalar! Kanal İstanbul’da yeni aşama

Son dakika haberleri: 'Yerel Yönetimler'in kalbi Turkuvaz Medya'da atıyor. Turkuvaz Medya Tem Medya Merkezi'nde düzenlenen Yerel Yönetimler Zirvesi'ne katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, programdaki konuşmasının ardından SABAH TV'nin sorularını yanıtladı. Karaismailoğlu, Kanal İstanbul'da çalışmaların hız kazandığını ve tünel makinesinin de bu hafta geleceğini söyledi.
"ŞEHRİN GELİŞİMİNİ BAŞKA TÜRLÜ BÜYÜTEMEZSİNİZ"
Bakan Karaismailoğlu'nun SABAH TV'ye yaptığı özel açıklamalar şöyle:
Böyle paydaşların bir araya gelmesi, bilgi, beceri ve tecrübelerin paylaşılması çok önemli. Belediyecilik çok kutsal bir iş, 7/24 aktif oluyorsunuz. Belediye yönetimlerinin işini yaparken çok dikkatli olmaları gerekiyor. Vatandaşın hayatını kolaylaştırmak, vatandaşın hayatına konfor katmak çok kıymetli. Biz bunun için yaşıyoruz. Gelişen, büyüyen şehirlerde iyi planlamalar yapmak lazım. Şehrin gelişimini başka türlü büyütemezsiniz. 24 yıl belediyecilik yapmış, gözünü orada açmış biri olarak kıymetini çok iyi bilirim.
"SON AŞAMAYA GELDİK"
İstanbul Havalimanı metrosunun Kağıthane-İstanbul Havalimanı kısmında imalatlarımız tamamen bitti. Trenlerimiz şimdi orada çalışıyor. Son aşamaya geldik. Sinyalizasyon sistemlerini test ediyoruz. Bunu bağımsız kuruluşlar yapıyor. Onlar sertifikayı verdiklerinde yolculu işletmeye başlayacağız. Kasım ayı sonu veya Aralık'ın ilk haftasında açarız gibi duruyor.
KANAL İSTANBUL HATTINA TÜNEL MAKİNESİ GELİYOR
Kanal İstanbul projesi iyi gidiyor. Sazlıdere Köprüsü ve bağlantı yollarını yapıyoruz. Bir taraftan tren yollarımızı Kanal İstanbul'a göre planladık. Halkalı-Ispartakule arasını tünelli şekilde başladık çalışmalara. Önümüzdeki günlerde tünel açma makinesi gelecek, girecek hatta. Bir yandan ulaşım hatlarını yapıyoruz, titiz çalışmamızı sürdürüyoruz.
"KEYFİMİZE DİYECEK OLMUYOR"
Her proje bizim çocuğumuz gibi. Vatandaşımızın duyacağı memnuniyet, yüzünün gülümsemesi bizi mutlu ediyor. Cumartesi Gaziantep'teydik. Gaziray pazar günü yolcular ile hizmet vermeye başladı. Orada yolcuların kullanımını görünce keyfimize diyecek olmuyor."