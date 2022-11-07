YÖK’ten ‘daha görünür olma’ temalı çalıştay

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) yükseköğretimde uluslararasılaşma temalı bir çalıştay düzenleyecek. 28 Kasım'da yapılacak programa 40 civarında üniversiteden öğretim üyeleri davet edildi. Çalıştaya, yükseköğretimde uluslararasılaşma konusunda uzman yönetici ve araştırmacılar ve ilgili kurum temsilcileri de katılacak. YÖK Başkanı Erol Özvar, "Kurumlarımıza, uluslararası alanda görünürlüklerini artırma adına yürütecekleri faaliyetlerde yol gösterici ve yardımcı konumunda olacağız. Çalıştayda, uluslararasılaşmanın desteklenmesi, küresel iş birliği alanları ve rekabet ortamında Türkiye'nin stratejik öncelikleri gibi birçok önemli konu ele alınacak" ifadelerini kullandı.ÇALIŞTAYA üniversitelerin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Dışişleri, Milli Eğitim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, TÜBA, YÖKAK, Maarif Vakfı, TİKA, YTB, Yunus Emre Enstitüsü, Ulusal Ajans ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu gibi kuruluşlar da katılacaklar.