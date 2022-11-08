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Giriş Tarihi: 8.11.2022

‘Cennete davetliyiz’

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
‘Cennete davetliyiz’

Pençe-Kaplan harekâtında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer ve Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk memleketlerinde gözyaşları arasında toprağa verildi Şehit Esmer'in bir süre önce çektiği videoda, "Bugün son görüntülerimiz olacak, cennete davetliyiz. Ölürsek hakkınızı helal edin" dediği anlar yürekleri dağladı

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kaplan operasyonunda PKK'lı teröristler tarafından üs bölgesine açılan taciz atışı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk (21) ve Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer (23), Şırnak'ta düzenlenen askeri törenin ardından memleketlerine uğurlandı.
Şehitlerden bekâr olan İsmail Esmer memleketi Hatay'ın Altınözü ilçesine bağlı Tokdemir Mahallesi'nde ikindi namazı sonrası düzenlenen törenle toprağa verildi. Şehit Esmer'den geriye kalan bir süre önce çektiği video ise yürekleri dağladı. Esmer, silah arkadaşlarıyla çektiği bir videoda, "Az önce bir saldırı oldu. Bugün son görüntülerimiz olacak, cennete davetliyiz. Ölürsek hakkınızı helal edin" dediği anlar yer aldı. Ardından gülerek arkadaşlarına "Son hatıramız kalsın" diyen Esmer'e, bir silah arkadaşı ise "Hep böyle video çekildikten sonra şehit oluyorlar değil mi" diye cevap verdiği görülüyor.
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‘Cennete davetliyiz’
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