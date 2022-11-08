Eslina İsminin Anlamı Nedir? Eslina Ne Demek, Özellikleri Neler, Kuran’da Geçiyor Mu, Kökeni Ne Ve Caiz Mi?

Türkiye'de nadir kullanılan bir isim olması sebebi ile anne ve baba adaylarının dikkatini çeken isimlerden bir tanesi de Eslina ismi olarak karşımıza çıkmaktadır. Eslina isminin anlamı karşımıza "Allah korkusu ile yaşayan kimse" olarak çıkarken bu ismin kökeni ise Latince olarak karşımıza çıkmaktadır.

Eslina İsminin Anlamı Nedir?

Son dönemde üzerinde bulunan dikkat oldukça artmış olan isimlerden bir tanesi de Eslina ismi olarak karşımıza çıkmaktadır. Eslina ismi genellikle kız bebekler için anne ve baba adaylarının dikkatini çeken isimlerden bir tanesidir. Bu ismin anlamı da en az kendisi kadar dikkat çekmektedir. Söylenişi güzel olan bu ismin aynı zamanda anlamı da güzeldir. Eslina isminin anlamı karşımıza "Allah korkusu ile yaşayan kimse" ve "takva ile yaşayan kimse" olarak çıkmaktadır.

Eslina İsmi Kur'an'da Geçiyor Mu?

Güzel anlamı ve güzel söyleniyor olması ile anne ve baba adaylarının dikkatini çeken isimlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkan Eslina ismi hakkında merak edilen hususlardan bir tanesi de Eslina isminin Kur'an-ı Kerim içerisinde geçip geçmediğidir. Eslina ismi Kur'an-ı Kerim içerisinde herhangi bir bölümde geçmemektedir. Fakat bu ismin bebeklere konulması hususunda İslam dinine göre bir sakınca bulunmamaktadır.

Eslina İsminin Kökeni Nedir?

"Allah korkusu ile yaşayan" manasına gelen Eslina ismi bu güzel anlamı sebebi ile anne ve baba adaylarının dikkatini çeken isimler arasında yer almaktadır. Dikkatleri üzerine çeken bu ismin kökeni ise Latince olarak karşımıza çıkmaktadır.

Eslina Ne Demek?

Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre Eslina kelimesinin bir karşılığı bulunmamaktadır. Ancak bu ismin anlamı karşımıza "Allah korkusu ile yaşayan kimse" ve "takva ile yaşayan kimse" olarak çıkmaktadır.