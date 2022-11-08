Gaziantep şehidini uğurladı

Askeriuçakla Gaziantep Havalimanı'na getirilen Şehit Mustafa Öztürk'ü annesi Zeliha Öztürk, babası Hasan Öztürk ve yakınları karşıladı. Burada yapılan törenin ardından şehidin al bayrağa sarılı cenazesi Oğuzeli ilçesinin kırsal Karaman Mahallesi'nde bulunan baba evine getirildi. Şehit Öztürk, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karaman Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Derya Bakbak, Mehmet Erdoğan, CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, askeri ve mülki erkan ile şehidin köylüleri katıldı.