Gülce İsminin Anlamı Nedir? Gülce Ne Demek, Özellikleri Neler, Kuran’da Geçiyor Mu, Kökeni Ne Ve Caiz Mi?

Anne ve baba olma heyecanı içinde bulunan bireylerin karşılarına çıkan güzel isimlerden bir tanesi de Gülce ismidir. Gülce isminin kökeni Farsça olarak karşımıza çıkarken bu güzel ismin anlamı da "Güle benzeyen" olarak karşımıza çıkar.

Gülce İsminin Anlamı Nedir?

Ülkemizde kız çocukları için kullanılan bir isim olan Gülce ismi çok sık kullanılan isimler arasında yer almamaktadır. Bu nedenle bebeğine diğer insanlarda sıkça duyulmamış isimler koymak isteyen anne ve baba adaylarının dikkatini Gülce ismi çekmektedir. Gülce isminin anlamı da bu isim dikkatini çeken anne ve baba adayları tarafından oldukça sık merak edilmektedir. Gülce isminin anlamı ise karşımıza "güle benzeyen, gül gibi" olarak çıkmaktadır. Gülce ismine sahip olan kişiler yazı yazma ve konulma konusunda yetenekli kişiler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Gülce İsmi Kur'an'da Geçiyor Mu?

Ülkemiz içerisinde bulunan bazı anne ve baba adayları bebeklerine koyacakları ismin Kur'an-ı Kerim içerisinde yer almasını isterler. Bu nedenle anne ve baba adayları bir isim araştırırken o ismin Kur'an-ı Kerim içerisinde geçip geçmediğini de araştırırlar. Gülce isminin de Kur'an-ı Kerim içerisinde geçip geçmediği de merak konusudur. Gülce ismi Kur'an-ı Kerim içerisinde herhangi bir ayette geçmez.

Gülce İsminin Kökeni Nedir?

Bebeklerine isim arayışı içerisine olan bireyler bebeklerine koyacakları ismin kökenini de merak etmektedirler. Gülce isminin kökeni de karşımıza Farsça olarak çıkmaktadır.

Gülce Ne Demek?

Ülkemizde pek çok ismin karşılığı Tük Dil Kurumu sözlüğü içerisinde yer alsa da Gülce isminin karşılığı Türk Dil Kurumu sözlüğü içerisinde yer almamaktadır. Ancak Gülce isminin anlamı karşımıza" güle benzeyen, gül gibi" şeklinde çıkmaktadır