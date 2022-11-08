Rüşvet makinesi hâkim meslekten ihraç edildi

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), İstanbul Anadolu Adliyesi'nin eski 5. Sulh Ceza Hâkimi Hasan Akdemir hakkındaki incelemesini tamamladı. 2017'de meslekten uzaklaştırılmasına karar verilen Akdemir, 3 farklı suçtan 3 kez meslekten ihraç edildi. İşte Akdemir'in vukuatları:15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ'ye finansal destek sağlayan ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen Cahit Paksoy'u usulsüzce serbest bıraktı.FETÖ soruşturmaları kapsamında önce tutuklayıp sonra serbest bıraktığı işadamı Fikret İnan'dan 2 seferde toplam 50 bin dolar rüşvet aldığı ortaya çıktı. Bu suçtan suçüstü yakalandı. FETÖ'ye finans desteği sağladığı tespit edilen Azim Gayrimenkul A.Ş'ye kayyum atanması kararını 6 daire karşılığında kaldırdı. Dairelerin usulsüzce satıldığının ortaya çıkmaması için bilirkişi ve mahkemeyi ayarlayarak gerçeğe aykırı rapor oluşturdu.