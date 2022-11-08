Haberler Gündem Haberleri Rüşvet makinesi hâkim meslekten ihraç edildi
Giriş Tarihi: 8.11.2022

Rüşvet makinesi hâkim meslekten ihraç edildi

İLKER TURAK İLKER TURAK
Rüşvet makinesi hâkim meslekten ihraç edildi

2017’de meslekten uzaklaştırılmasına karar verilen eski İstanbul Anadolu Adliyesi Sulh Ceza Hâkimi Hasan Akdemir, 3 farklı suçtan 3 kezm eslekten ihraç edildi. Hâkimin bir karar için 6 daire rüşvet aldığı ortaya çıkmıştı

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), İstanbul Anadolu Adliyesi'nin eski 5. Sulh Ceza Hâkimi Hasan Akdemir hakkındaki incelemesini tamamladı. 2017'de meslekten uzaklaştırılmasına karar verilen Akdemir, 3 farklı suçtan 3 kez meslekten ihraç edildi. İşte Akdemir'in vukuatları:
15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ'ye finansal destek sağlayan ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen Cahit Paksoy'u usulsüzce serbest bıraktı.



FETÖ soruşturmaları kapsamında önce tutuklayıp sonra serbest bıraktığı işadamı Fikret İnan'dan 2 seferde toplam 50 bin dolar rüşvet aldığı ortaya çıktı. Bu suçtan suçüstü yakalandı. FETÖ'ye finans desteği sağladığı tespit edilen Azim Gayrimenkul A.Ş'ye kayyum atanması kararını 6 daire karşılığında kaldırdı. Dairelerin usulsüzce satıldığının ortaya çıkmaması için bilirkişi ve mahkemeyi ayarlayarak gerçeğe aykırı rapor oluşturdu.
ARKADAŞINA GÖNDER
Rüşvet makinesi hâkim meslekten ihraç edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA