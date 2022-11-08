Sağlık Bakanı Koca, yönetmelik değişikliğiyle ilgili iddialara yanıt verdi: Planlamayı delmelerine izin vermek istemiyoruz

"HERKES TEŞVİK ALMIŞ OLACAK"

Bakan Koca, ek ödemelere ilişkin daha önce beyaz reform adı altında yürütülen çalışma kapsamında bir teşvik döneminin başladığını hatırlattı.

Birinci basamak sağlık çalışanlarına da teşvik verilmesi doğrultusunda çalışmanın ise devam ettiğini belirten Koca, "Bu çalışma maliye ve bütçe stratejiden geçmiş oldu, Sayıştay'dan da dün geçti. Zannediyorum bir iki gün içerisinde yayımlanmış olur. Hem birinci basamak çalışanlarımıza yönelik teşvik ödemeleri, hem de eczacı arkadaşlarımızla ilgili hem taban hem teşvik oranlarının değiştiği yönetmelik birkaç gün içerisinde yayımlanmış olur. Temel bilimlerde de üniversitelere benzer bir düzenleme yapılacak. Bu çerçevede herkes teşvik almış olacak." dedi.

"HERKESİN YAPILAN İŞLEMİNİ KAYIT ALTINA ALMAK İSTİYORUZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, özel hastanelere yönelik yönetmelik değişikliğiyle muayenehane hekimlerinin özel hastanelerde ameliyat yapabilmesinin kısıtlandığı yönündeki iddialara da değindi.

Yönetmeliğin bazı kesimlerce yanlış yönlendirildiğini ve sonucunda yanlış bir algının ortaya çıktığını aktaran Koca, Sağlık Bakanlığının muayenehanelere yönelik bir yönetmelik yayımlamadığının altını çizerek şunları kaydetti:

"7 bin muayenehanemiz var ve 7 bin muayenehaneye yönelik bir yönetmelik yayımlamadık, öyle bir niyetimiz de yok. Bizim gördüğümüz, özel hastanelerin, özellikle şu süreçte planlamayı delmek üzere muayenehaneciliği kullandığıdır. Son dönemde sağlık turizminin giderek artmasıyla birlikte herkesin yapılan işlemini kayıt altına almak istiyoruz. O nedenle de kamu dahil özel hastanelerde işlem yapanların yaptığı işlemi bilmek istiyoruz. Özel hastanelerin yaptığımız planlamayı muayenehane hekimliği üzerinden delmelerine izin vermek istemiyoruz. Son dönemde muayenehane hastaneleri oluşmaya başladı. Kimse tedirgin olmasın. Biz sadece hastamızın ve yurt dışından gelen hastanın kayıt altına alınmasını istiyoruz. Özel hastanelerde de yapılan uygulamanın ne olduğunu ve kimin yaptığını bilmek istiyoruz."