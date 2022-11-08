SON DAKİKA | Semra Güzel’in milletvekilliğinin düşürülme kararı onaylandı

Son dakika haberi... Meclis Hazırlık Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in devamsızlıktan dolayı milletvekilliğinin düşürülmesi yönündeki Başkanlık Divanı kararını uygun buldu.
Süreç Karma Komisyon'da görüşülecek.
Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan Semra Güzel'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapsi isteniyor.
İDDİANAME KABUL EDİLMİŞTİ
Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Volkan Bora'nın cep telefonu incelemesinde, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile çekilen fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Söz konusu fotoğrafların basına yansıması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Diyarbakır Milletvekili Güzel hakkında fezleke hazırlanmış ve bu fezleke Adalet Bakanlığına gönderilmişti. HDP'li Semra Güzel'in üzerine kayıtlı cep telefonu hattının ölü olarak ele geçirilen bölücü terör örgütü mensupları üzerinde bulunan not defterinde yazılı olduğunun tespit edildiği kaydedildi. Ele geçirilen örgüt mensuplarının dijital materyalleri üzerinde yapılan incelemede PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olan ve 2017'de Adıyaman'da öldürülen Melati Zülfikar Kod Volkan Bora ile Kuzey Irak'ta bulunan örgüt kamplarında, örgüt üyelerinin giymiş olduğu kamuflaj ile çekilmiş fotoğrafları bulundu.
ÖCALAN VE PKK PAÇAVRASI İLE FOTOĞRAF
Dijital materyallerde Güzel'in, PKK'lı teröristlerin barındığı çadırda Volkan Bora ile sarılarak çekildikleri fotoğrafları olduğu tespit edilirken, çadır içerisinde örgütün dağ kadrosunun giymiş olduğu sözde resmi kıyafeti ve örgütün sözde bayrağı ile AK 47 model silahların yerde ve duvarda asılı bulunduğu halde fotoğrafları olduğu da belirlendi. Bir başka fotoğrafta ise Güzel'in sözde PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve örgüt bayrağının önünde çadır içerisinde fotoğrafı olduğu da ortaya çıktı.
KAÇMA HAZIRLIĞINDA YAKALANDI
MİT'in istihbari çalışmaları sonucu, Güzel'in yurtdışına kaçırılması için arayışta olduğu tespit edildi. Bunun üzerine başlatılan uzun soluklu takip çalışmaları sonucunda, Tekirdağ plakalı bir otomobille İstanbul'dan Edirne'ye gitmek üzere yola çıkan Güzel, 'evden hırsızlık' suçundan kaydı bulunan Mehtap Şahan adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanıyla yakalandı. Güzel'le birlikte 'göçmen kaçakçılığı', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından kaydı olan sürücü Aladdin G. ile 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan kaydı bulunan Fırat D. de gözaltına alındı. Güzel ve beraberindeki 2 şüpheli daha sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Bu sırada saçını kızıla boyattığı görülen Güzel'in, tanınmamak için cerrahi maske de taktığı belirtildi. Güzel emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.