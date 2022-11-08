SON DAKİKA | Semra Güzel’in milletvekilliğinin düşürülme kararı onaylandı

KAÇMA HAZIRLIĞINDA YAKALANDI

MİT'in istihbari çalışmaları sonucu, Güzel'in yurtdışına kaçırılması için arayışta olduğu tespit edildi. Bunun üzerine başlatılan uzun soluklu takip çalışmaları sonucunda, Tekirdağ plakalı bir otomobille İstanbul'dan Edirne'ye gitmek üzere yola çıkan Güzel, 'evden hırsızlık' suçundan kaydı bulunan Mehtap Şahan adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanıyla yakalandı. Güzel'le birlikte 'göçmen kaçakçılığı', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından kaydı olan sürücü Aladdin G. ile 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan kaydı bulunan Fırat D. de gözaltına alındı. Güzel ve beraberindeki 2 şüpheli daha sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Bu sırada saçını kızıla boyattığı görülen Güzel'in, tanınmamak için cerrahi maske de taktığı belirtildi. Güzel emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.