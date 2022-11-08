SON DAKİKA | TSK’dan PKK’ya ağır darbe! 11 PKK’lı terörist etkisiz

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Teröristler için tek çıkış yolu Türk adaletine teslim olmaktır! Pençe Kilit Operasyon bölgesinde teröristlerle sağlanan temasta, aralarında sözde sorumluların da olduğu 11 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.