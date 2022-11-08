SON DAKİKA | TSK’dan PKK’ya ağır darbe! 11 PKK’lı terörist etkisiz

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri PKK terör örgütüne peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak aralarında sözde sorumluların da olduğu 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Teröristler için tek çıkış yolu Türk adaletine teslim olmaktır! Pençe Kilit Operasyon bölgesinde teröristlerle sağlanan temasta, aralarında sözde sorumluların da olduğu 11 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Bölgedeki terörist temizliğimiz azim ve kararlılıkla devam edecek!
1⃣ Teröristler için tek çıkış yolu Türk adaletine teslim olmaktır!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 8, 2022
Pençe Kilit Operasyon bölgesinde teröristlerle sağlanan temasta, aralarında sözde sorumluların da olduğu 11 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/O8ZafV6AlV
OPERASYONUN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan; MSB'nin, Pençe Kilit Operasyonu'nda 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladığı operasyonun detayları ortaya çıktı.
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde bulundukları alanda sıkışan terörist grubu, bölgeden kaçmaya çalıştı. 11 kişinin bulunduğu terörist grubunun hareketinin tespiti üzerine, Özel Kuvvetleri Komutanlığı unsurları ve komandolar bölgeye sevk edildi.
Teröristlerle sağlanan temasın ardından güvenlik güçlerinin "teslim ol" çağrısına, terör örgütü mensupları ateşle karşılık verdi. Çıkan çatışma sonucunda, aralarında terör örgütünün sözde bölge sorumlularının da bulunduğu 11 terörist etkisiz hale getirildi.
Teröristlerle, PKMS makineli tüfek, 6 M-16 piyade tüfeği, 2 AKC-47, 3 AK-47 piyade tüfeği, 2 kanas keskin nişancı tüfeği ve roketatar ile bunlara ait mühimmat ele geçirildi.
Bunların yanı sıra 11 farklı tip ve modelde gece ve gündüz görüş dürbünü ile aksiyon kamerası ve telsizler ele geçirilen malzemeler arasında yer aldı.