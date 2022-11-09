Avrupa’nın en büyük sosyal hizmet şehri Mayıs’ta açılıyor

Darülaceze sakinleri ve koruma altındaki çocuklar için her türlü ihtiyacın karşılanacağı kompleksteki çalışmaları yerinde inceleyen Bakan Derya Yanık, yetkililerden bilgi aldı.

145 BİN METREKARE KAPALI ALAN

Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri'nin temelinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 20 Mayıs 2022'de atıldığını hatırlatan Bakan Yanık, yaklaşık 7 ayda kaba inşaatın bitme noktasına geldiğini belirtti.

Söz konusu projenin Avrupa'da örneğinin bulunmadığını vurgulayan Yanık, kompleksin yaklaşık 150 bin metrekare üzerine inşa edildiğini ve 145 bin metrekare kapalı alana sahip olacağını söyledi. Bakan Yanık, ayrıca ileride ihtiyaç halinde kullanılmak üzere yaklaşık 34 bin metrekare rezerv alanının da bölgede bulunduğunu dile getirdi.





CAMİ, KİLİSE VE HAVRA OLACAK

Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri'nde 23 blok bulunacağını ve bu binalarda idari işlerden çocuk bakımevlerine, yaşlı bakımevlerinden rehabilitasyon merkezlerine kadar birçok alanda hizmet verileceğini aktaran Bakan Derya Yanık, şöyle devam etti:

"Darülaceze ruhunu, Darülaceze'nin özgün formunun taşıdığı anlamı buraya taşımak istedik. 23 blok yapının dışında aynı zamanda ibadethanelerimiz var. Cami, kilise ve havra burada da aynı şekilde olacak. İnşallah 1000 yatak kapasiteli hizmet veren bir kuruluş olacak. İhtiyaç olduğu taktirde 34 bin metrekare rezerv alanda yeni hizmet blokları yapma imkanımız da var. Dolayısıyla hem kapasitesi ve hacmi itibarıyla hem hizmet nitelikleri itibarıyla son derece özgün, örneği çok bulunmayan bir projeyi hayata geçirmeye çalışıyoruz."





CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN PROJESİ

Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayalleri arasında bulunan projelerden olduğuna dikkati çeken Bakan Yanık, "Bu proje Sayın Cumhurbaşkanı'mızın öngörüsüyle, talimatlarıyla başlatılmış ve hayata geçmiş bir proje. Dolayısıyla bir taraftan da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın hayaline ortak olmuş oluyoruz. Bunun da gururunu, mutluluğunu bütün Darülaceze idare meclisi ve yapım ekibi olarak taşıyoruz." diye konuştu.





MAYIS 2023'TE HAZIR

Kompleksteki kaba inşaatın kasım sonu itibarıyla bitmesinin planlandığını, ardından ince işçiliğe geçileceğini aktaran Bakan Derya Yanık, Mayıs 2023 itibarıyla kompleksin açılışa hazır hale getirilmesinin planlandığını kaydetti. Bakan Yanık, Darülaceze'nin Okmeydanı'ndaki mevcut yeriyle ilgili farklı tasarruf düşüncesinin olmadığını, söz konusu yerleşkesinin ana yerleşke olarak hizmetini sürdüreceğini sözlerine ekledi.