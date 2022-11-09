Bakan Kurum’dan gençlere ’İstihdam’ müjdesi! Seferberlik başlatıldı

TOKİ 7 GÜN 24 SAAT SAYIŞTAY DENETİMİNDE

Bazı milletvekillerinin sorduğu sorulardan TOKİ'nin nasıl kaynak ürettiğine dair bilgileri olmadığını gördüğünü söyleyen Bakan Kurum, "TOKİ yedi gün 24 saat Sayıştay denetimine tabidir. TOKİ'miz genel bütçeden pay almıyor. TOKİ kendi dinamikleriyle; konut, işyeri ve arsa satış gelirleri, kredi geri dönüşleri, yurtdışı çıkış harçları, yapım işleri hizmet payı ve benzeri gelirlerle konut projelerinin finansmanını gerçekleştiriyor. TOKİ'miz bugüne kadar 1 Trilyon 317 milyar liralık yatırım değeriyle, 1 milyon 170 bin konutu yapmış bir kurumdur. Yeni projelerimizi de aynı gücü göstererek ve kaynak üreterek yapacaktır. Hiç endişeniz olmasın. Biz gücümüzü milletten alıyoruz. 250 bin konutumuzu da milletimize söz verdiğimiz tarihe kadar yapacağız. Ayrıca şunu da ifade edeyim. Kaynak kaynak diyorsunuz. Biz de her defasında söylediğimiz gibi kaynak bu millettir, bu milletin özgüvenidir, teminatı da garantisi de, bundan öncekilerde olduğu gibi bu dev projemizde de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır." şeklinde konuştu.