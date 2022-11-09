Hasankeyf tüneli hizmete açıldı: ‘Dünya krizi, biz yatırım fırsatlarını konuşuyoruz’

CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan, dün Batman'da inşa edilen Hasankeyf Tüneli ve bağlantı yollarının açılış törenine canlı bağlantı ile katıldı. Törende konuşan Erdoğan şunları kaydetti:Türkiye'nin büyümesini, gelişmesini, ilerlemesini sağlayacak her proje gibi Ilısu Barajı'na da engel olmak isteyenler, sayısız iftira ve tehditle karşımıza çıktılar. Sinsi kampanyalara ve sabotaj girişimcilerine rağmen barajımızı tamamlayarak ülkemizin hizmetine sunduk. Baraj gölü alanında kalan yerleşim yerlerimizi tüm altyapı ve üstyapısı ile yeniden inşa ettik. Yeni Hasankeyf ile Gercüş arasındaki yolu bölünmüş yol kalitesiyle inşa ederken üç yol boğazı girişini de tünelle sağladık. Yaklaşık 2.5 yılda 910 milyon liralık bir yatırımla 39.4 kilometrelik yolun 30 kilometresi tamamlandı. Halen inşası süren yolların da bitmesiyle Batman'ın ilçeleri ve diğer yerleşim yerleri arasında hızlı, konforlu ve güvenli bir ulaşım temin edilmiş olacaktır. Batman çok bedel ödedi. Mardin çok bedel ödedi ve bu bedelleri artık ödemeyi hamdolsun, terörle verdiğimiz mücadele ile bitirdik. Batman'ı ülkemizin önde gelen üretim, istihdam ve ihracat şehirlerinden biri hâline getireceğiz.Ülkemizi özellikle bölgemizi, varlık içinde yokluğa mahkûm etmek için uğraşanların derdi ne siz, ne evlatlarımızın geleceğidir. Karanlık odaklar sinsi hayallerin peşindedir. Onlar kirli hesapların, karanlık odakların, sinsi hayallerin peşindedir. Biz ise ülkemizin tamamını kalkındırarak, zenginleştirerek, büyüterek Türkiye'nin dünyanın en gelişmiş ilk 10 ülkesi arasındaki yerini alması için mücadele ediyoruz. Bu özgüven ve azimle Cumhuriyetimizin ilk yüzyılını kapatıp yeni yüzyılını açmaya hazırlanıyoruz.Dünyanın gündeminde kriz varken, biz gözümüzü fırsatlara dikiyoruz. Son 20 yılda ülkemizi demokrasi ve kalkınma rayından çıkarıp yeniden eski günlerine döndürmek için pek çok deneme yapıldı ama hamdolsun birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sarılarak bu alçak gayretlerin hepsini de boşa çıkardık. Herkes küçülmeden dert yanarken biz büyümeyi konuşuyoruz. Dünyanın gündeminde kriz varken biz gözümüzü fırsatlara dikiyoruz. Türkiye'yi küresel krizlerden ayrıştırma ve hedeflerine doğru yoluna devam ettirme çabalarının somut neticeleri yılbaşından itibaren daha iyi görülmeye başlanacak. Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yıldönümüne ulaştığımızda geriye baktığımızda nereden nereye geldiğimizi daha iyi göreceğiz.Hasankeyf Tüneli, Batman'ın Hasankeyf ile Gercüş ilçesi ve diğer yerleşim birimleriyle ulaşımı kolaylaştıracak. Bağlantı yolları ve 2 kilometre uzunluğundaki tünelle hem yakıttan hem de zamandan tasarruf edilmesi hedefleniyor. Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yalçın dağları tünellerle, derin vadileri viyadüklerle aştıklarını belirterek, "5 kilometrelik tünel uzunluğunu tam 13 kattan fazla artırarak 663 kilometreye çıkardık. Şu anda da 456 kilometrelik tünel inşaatında yapım çalışmalarımız hızla sürüyor" ifadelerini kullandı.