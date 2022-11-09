İlk tercih YHT

İstanbul'dan Ankara, Eskişehir ve Bilecik'e gitmek isteyenlerin son zamanlarda en çok tercih ettiği ulaşım aracı Yüksek Hızlı Tren (YHT) oluyor. Yüzde 50'ye varan indirim imkânlarıyla İstanbul-Ankara arasında 108 liraya bile bilet alınabiliyor. İstanbul'da sabah saat 06.10'da başlayan seferler akşam 20.08'e kadar devam ediyor. Ankara'da ise son sefer 19.45'te yapılıyor. Trenler her seferinde doluyor. SABAH olarak yolculuğumuz 09.15 seferiyle Kadıköy Söğütlüçeşme'den başladı.YHT'yi tercih edenlerin en çok dikkat çektiği ise özellikle otobüs ve uçakta olmayan geniş diz mesafesi oluyor.Her koltuğun orta kısmında bulunan USB girişi ve priz ise telefon, bilgisayar kullanımına ve şarjına imkân sağlıyor.YHT bileti alırken öğretmen, genç, yaşlı, çocuk, basın mensubu gibi meslek kollarına indirim imkânı sağlanıyor.Eskişehir'e giden bir aile, çocukla otobüs yolculuğunun çok zor olduğunu belirterek, "YHT bizim için daha rahat. Ayrıca hem konforlu, hem daha hızlı hem de fiyatı daha uygun. Eskişehir'e kişi başı 140 TL ücret ödeyerek bilet aldık. Çocuklara yüzde 50 indirim yapıldı ve 70 TL verdik" dedi. İstanbul seferine binen bir vatandaş ise, "Menisküsüm var. O yüzden YHT'yi tercih ediyorum. Benim için çok rahat. Diğer ulaşım araçlarına göre fiyatı da çok daha uygun" diyerek memnuniyetini dile getiriyor.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu önceki gün A Haber'in düzenlediği 21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi'nde, 2053 yılına kadar toplamda 197 milyar dolar yatırım yapılacağını, 8 olan hızlı trene sahip il sayısının 52'ye çıkacağını açıklamıştı.