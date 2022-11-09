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Giriş Tarihi: 9.11.2022 08:46 Son Güncelleme: 9.11.2022 08:53

Örgüt bağlantıları deşifre oldu! O hakimin FETÖ evinde kaldığı ortaya çıktı

İLKER TURAK İLKER TURAK
Örgüt bağlantıları deşifre oldu! O hakimin FETÖ evinde kaldığı ortaya çıktı

Cumhuriyet Gazetesi tarafından Ekrem İmamoğlu’nun davasına baktığı için sürüldüğünü iddia ettiği hakimin FETÖ ile bağlantısı ifadelerde ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği davaya bakan hakim Hüseyin Zengin'in, Cumhuriyet gazetesi tarafından sözde istenilen cezayı vermediği için sürüldüğü iddiası asılsız çıktı.

FETÖ'nün yargı yapılanmasına yönelik Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada Zengin'in örgüt bağlantıları deşifre oldu. Hakkındaki soruşturmada etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan ve örgütte Bölge Talebe Mesulü olan Serkan Ö., Zengin'i teşhis etti.

"BANA BAĞLI EVLERDE KALAN KİŞİLERDENDİ"

Serkan Ö. "BTM olduğum dönem bana bağlı evlerde kalan kişilerdendi. Normal cemaatti. İstanbul hukuk öğrencisiydi. 17/25 Aralık sürecinden sonra cemaat evlerinden ayrılmıştı" dedi.

Başka bir itirafçı olan ve örgüt içinde Bölge Üniversite Mesulü olarak görev alan Kenan K., "2012'de cemaat evlerinde kaldığım dönemde görürdüm. Hakkındaki bilgim bu kadardır. Görevi olup olmadığını bilmiyorum" şeklinde ifade verdi.

"FATİH BÖLGESİNDE CEMAAT EVİNDE KALIYORDU"

İtirafçı İbrahim Enes O. da Zengin'i teşhis ederek, "Fatih bölgesinde cemaat evinde kalıyordu. Görev alıp almadığını bilmiyorum. Sonra hâkim olduğunu öğrendim" şeklinde konuştu.

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Örgüt bağlantıları deşifre oldu! O hakimin FETÖ evinde kaldığı ortaya çıktı
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