Saadet Partisi’nin yayın organı TV 5’te FETÖ skandalı! Firari FETÖ’cü Hakan Şükür konuk oldu

ÇOK SAYIDA TEPKİ GELDİ

Ayrıca, program esnasında firari FETÖ'cü Hakan Şükür'ün görüntüsünün altında yer alan unvan kısmına, "Eski Milli Sporcu" ibaresi eklendi. Yayın esnasında ve sonrasında söz konusu kanalda yapılan yayınla ilgili olarak çok sayıda tepki paylaşımı yapıldı.

BYLOCK KULLANIYOR, TURUNCU KATEGORİDE YER ALIYOR

2016'da Hakan Şükür'ün, FETÖ üyelerinin kullandığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından deşifre edilen "ByLock" kullanıcıları arasında bulunduğu ve hazırlanan listede "turuncu" kategoride yer aldığı ortaya çıkmıştı. Şükür'ün ismi, 26 Mart 2017'de Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olarak yer aldığı ve Uşak 2. Ağır Mahkemesi'nde görülen 24'ü tutuklu 111 sanıklı davanın iddianamesinde de yer almıştı.