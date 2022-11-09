Zap’ta 11 PKK’lı öldürüldü

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde sıkıştıkları alandan kaçmaya çalışırken tespit edilen teröristlerin, bordo bereliler ve komandolar tarafından çıkan çatışmada etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Öldürülen teröristlerin arasında örgütün sözde bölge sorumlularının da yer aldığı tespit edildi.Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu'nda 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Teröristlerle sağlanan temasın ardından güvenlik güçlerinin 'teslim ol' çağrısına terör örgütü mensupları ateşle karşılık verdi. Çıkan çatışma sonucunda aralarında terör örgütünün sözde bölge sorumlularının da bulunduğu 11 terörist etkisiz hale getirildi.Teröristle birlikte PKMS makineli tüfek, 6 adet M-16 piyade tüfeği, 2 adet AKC-47, 3 adet AK-47 piyade tüfeği, 2 adet Kanas keskin nişancı tüfeği ve roketatar ile bunlara ait mühimmat ele geçirildi. Bunların yanı sıra 11 adet farklı tip ve modelde gece ve gündüz görüş dürbünü ile aksiyon kamerası ve telsizler de ele geçirilen malzemeler arasında yer aldı.