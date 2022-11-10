Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruldu! Sözler tek tek yerine getiriliyor

YAYINLAR HAZIRLANACAK

Başkanlık ayrıca özgün bilgi üretimi için uygun ortamlar hazırlayacak, yayınlar yapacak ve bu alandaki çalışmaları destekleyecek. Görev alanı kapsamında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların bilimsel çalışmalarını ve bu alandaki yayınlarını takip edecek. Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın görev alanındaki çalışmalarını değerlendirmek ve önerilerini başkanlığa bildirmek üzere Danışma Kurulu da kurulacak. Kurul, başkan ve 11 üyeden oluşacak. Başkanlık için 53 kadro ihdas edildi.