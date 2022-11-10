Darbeyi açıkça ilan etti tehditler savurdu

SABAH, Başkan Erdoğan'ın İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'la düzenlediği basın toplantısında bir gazetecinin sorusu üzerine ismini söyleyerek iadesini istediği FETÖ'cü Bülent Keneş, 15 Temmuz hain darbe girşiminin bayraktarlığını yaptı. 2016'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcısı Can Tuncay'ın yazdığı iddianamede yer alan bilgilere göre Keneş darbe girişiminden 9 gün önce "İyi bir çıkış yok artık! 'Kötü', 'daha kötü', 'en kötü' çıkış var! Kötü olan darbe diyeyim gerisini siz tahmin edin" şeklinde tweet atmış.Keneş, 6 Temmuz tarihli o tweet'inden bir gün sonra da başkasına ait "Ya bir şeyler olacak ve bu böyle gitmeyecek ya Suriye-İran versiyonu bir ülke olacağız, tercih sizin" mesajını kendi hesabında paylaşmış. Kapatılan Today's Zaman'ın Genel Yayın Yönetmeni Keneş için 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 18 Ekim 2016'da tutuklama kararı çıkartıldı.Keneş, Cumhurbaşkanı'na alenen birden fazla kez hakaretten 2015'te tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti. Keneş'in o dönem yurtdışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldığı, adliye çıkışında da tehditler savurduğu iddianamede yer aldı. İddanameye göre Keneş "Beni Türkiye'de hapsetmeye çalışanlara bu yaptıklarının ne kadar berbat bir şey olduğunu hissettireceğim. Yaptıklarına pişman edeceğim" diye tehditler savurmuştu.Keneş'in eşi İpek Keneş'in terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in talimatıyla 31 Aralık 2013 ile 24 Aralık 2014 arasında örgütün finans kuruluşu olan Bank Asya hesabında 13 bin 862 lira 71 kuruşluk artış olduğu da iddianamede belirtildi. Ayrıca Keneş'in örgütün üst düzey yöneticileri Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş ile de irtibatlı olduğu ve bunun KOM Daire Analiz raporlarında yer aldığı ifade edildi.