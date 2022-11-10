Demokratik bir adım daha

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruldu. Başkanlığa cemevlerinin hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesini koordine etme gibi sorumluluklar tanındı.Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın görev ve yetkileri arasına "Alevi-Bektaşi kültürünün araştırılması ve cemevleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek" eklendi. Bakanlık bünyesinde Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruldu.Başkanlığa, cemevlerinin ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak, hizmetlerin etkin ve verimli yürütülmesini koordine etmek, başkanlıkça belirlenen hizmetlerin gördürülmesi için yerel yönetimlere veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına ödenek aktarımına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, Alevi- Bektaşilik hakkında tüm yönleriyle, sosyal ve beşeri bilimler bütünlüğü içinde bilimsel araştırmalar yapmak, yaptırmak ve bu konularda seminer, sempozyum, konferans ve benzeri ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlemek gibi görev ve yetkiler verildi.Başkanlık ayrıca özgün bilgi üretimi için uygun ortamlar hazırlayacak, yayınlar yapacak ve bu alandaki çalışmaları destekleyecek. Görev alanı kapsamında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların bilimsel çalışmalarını ve bu alandaki yayınlarını takip edecek. Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın görev alanındaki çalışmalarını değerlendirmek ve önerilerini başkanlığa bildirmek üzere Danışma Kurulu da kurulacak. Kurul, başkan ve 11 üyeden oluşacak. Başkanlık için 53 kadro ihdas edildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından, "Alevi- Bektaşi vatandaşlarımız ile cemevlerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığımız Resmi Gazete'de yayımlanarak kuruldu. Demokratikleşme reformlarımızdan bir tanesi olan bu adım, ülkemize ve Alevi-Bektaşi kardeşlerimize hayırlı olsun" paylaşımında bulundu.