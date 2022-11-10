Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü şükranla anıyoruz: 84 yıldır bitmeyen özlem

Bugün, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü. Türk milletinin kurtuluş mücadelesinin lideri olan ve adeta ölüm kalım mücadelesi verilen bir süreçte milletin makûs talihini değiştiren Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 84'üncü yılı. 57 yıl süren yaşamında, yalnızca Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'nı başarıyla yöneten bir komutan olarak değil, aynı zamanda gerçekleştirdiği devrimlerle de dâhi bir devlet adamı olarak tarihe geçen Atatürk, milletinin ve vatanının bağımsızlığı için yılmadan çalıştı ve girdiği her mücadeleden zaferle çıktı. Askeri ve siyasi dehasıyla Türk ve dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran Atatürk, 10 Kasım 1938'de 57 yaşındayken Dolmabahçe Sarayı'nda saat 09.05'te hayata gözlerini yumdu.Atatürk'ün naaşı, 16 Kasım'da Dolmabahçe Sarayı tören salonunda katafalka konuldu. 19 Kasım günü cenaze büyük bir kalabalık tarafından Yavuz Zırhlısı ile İzmit'e, oradan da aynı günün akşamı tüm yurt gezilerinde kullandığı tren ile Ankara'ya uğurlandı. 21 Kasım 1938'de çok büyük bir cenaze töreni ile Ankara Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine konulan Atatürk'ün naaşı, ebedi istirahatgâhı Anıtkabir'e taşındığı 10 Kasım 1953'e kadar burada kaldı.O acı günün üzerinden 84 yıl geçse de Türk milletinin Atatürk'e duyduğu özlem, dün gibi tazeliğini koruyor. Bugün de her yıl olduğunu gibi saatler 09.05'i gösterdiğinde tüm yurtta hayat duracak. Türk milleti düzenlenecek törenlerde Atatürk'ü, şükranla ve minnetle anacak.Kültürve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Ersoy mesajında, "Onun mücadelesini, bağımsızlık vurgusunu ve hedeflerini anlamak bizim en büyük sorumluluklarımızdan biridir. Bu sorumluluk çerçevesinde Atatürk'ün emanetine sahip çıkmayı, Cumhuriyet'e hizmet etmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.Kültürve Turizm Bakanlığı'nca restorasyon çalışmaları yaklaşık 2 yılda tamamlanan Atatürk'ün cenaze törenine ilişkin albüm Milli Kütüphane'nin internet sitesinde sanal ziyarete açılacak. Milli Kütüphane arşivinde yer alan "Ebedi Şefimiz Atatürk'ün İstanbul ve Ankara'daki Cenaze Töreni Albümü"nün yaklaşık 2 yıllık restorasyon süreci tamamlandı. Çalışma kapsamında albümün cilt derisi ve ön kapak üzerindeki yazıları rötuşlandı, taşıyıcı sayfalar değiştirildi, fotoğraflar onarıldı. Ata'nın son yolculuğuna ait 800 fotoğraftan oluşan albüm için Milli Kütüphane'nin internet sitesinde sanal sergi hazırlandı. Cenaze albümü sanal ortamda ziyaret edilebilecek.GaziMustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de ebediyete intikali ve ardından yaşananlar, tarihi fotoğraflarda yer alıyor. İş insanı Serkan Demirtaş'ın koleksiyonundaki fotoğraflarda, Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'nda vefatı, naaşının İstanbul'dan Ankara'ya getirilişi ve düzenlenen cenaze törenlerindeki duygu dolu anlar bulunuyor. Koleksiyonunda, Atatürk imzalı fotoğrafların, Atatürk'ün kullandığı ve üzerinde "GMK" kısaltması bulunan fincanın, Atatürk'ün sesinin kayıtlı olduğu orijinal plakların ve vefat haberinin yer aldığı gazetelerin de yer aldığını ifade eden Demirtaş, koleksiyonunu ilerleyen süreçte daha da geliştirip sergi açmayı planladığını kaydetti.1937'den itibarensağlığı iyi değildi. BilhassaHatay'ın anavatan topraklarınakatılması çabaları vücudununbitmesine sebep oldu.Milleti tarafındansevilen,öngörülü bir liderdi. Ata'mızıgenç denebilecek bir yaşta kaybettik.Yaşasaydı ülkemiz ve dünyatarihi için önemli adımlar atardıama onun en büyük eserimdediği Türkiye Cumhuriyeti ilelebetyaşayacak. Ölüm yıldönümündehatırasınıyaşatmayı sürdüreceğiz.Atatürk devamlı cephelerde görev almıştır.Gençliğinden itibaren Makedonya'dakiisyanlardan başlayarak Trablusgarp'ta çölşartlarında, Birinci Dünya Savaşı'ndadoğuda Ruslara karşızor şartlaraltında mücadele vermiştir. Zaman zamantüberkülozdan böbrek taşına kadar ağırhastalıklar geçirdi. Şehir dışı gezilerine çokgiderdi. Halkla temas etmeyi seviyordu.Vatan için sağlığını dikkate almadı. Vücuduyoruldu. Uzunca bir süre gece uykusualmadı. Siroz olmasında uykusuzluğunetkili olduğunu düşünüyorum.Neticesinde 10 Kasım'da memleketinüzerine koyu bir gölgedüştü.MilliSavunma Bakanı Hulusi Akar, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Bizler de bugün, Atatürk'ün gösterdiği yolda ilerlemeye devam ediyor; onun mirasını geleceğe güvenle taşımak, ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugün bölgesinde etkin, dünyada seçkin bir güç haline gelen Türkiye Cumhuriyeti; köklü tarihi, dinamik nüfusu, etkin, caydırıcı ve saygın ordusuyla ilelebet payidar kalacaktır" dedi.Atatürk,Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu cumhurbaşkanıolması sebebiyle fevkalade önemlibir yer teşkil ediyor. Milli mücadelenin başkumandanıdır.Cumhuriyetin kurulmasındaAtatürk'ün iradesi son derece belirleyiciolmuştur.