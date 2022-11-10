Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü şükranla anıyoruz: 84 yıldır bitmeyen özlem

Bugün, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü. Türk milletinin kurtuluş mücadelesinin lideri olan ve adeta ölüm kalım mücadelesi verilen bir süreçte milletin makûs talihini değiştiren Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 84'üncü yılı. 57 yıl süren yaşamında, yalnızca Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'nı başarıyla yöneten bir komutan olarak değil, aynı zamanda gerçekleştirdiği devrimlerle de dâhi bir devlet adamı olarak tarihe geçen Atatürk, milletinin ve vatanının bağımsızlığı için yılmadan çalıştı ve girdiği her mücadeleden zaferle çıktı. Askeri ve siyasi dehasıyla Türk ve dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran Atatürk, 10 Kasım 1938'de 57 yaşındayken Dolmabahçe Sarayı'nda saat 09.05'te hayata gözlerini yumdu.
ANITKABİR'E YOLCULUK
Atatürk'ün naaşı, 16 Kasım'da Dolmabahçe Sarayı tören salonunda katafalka konuldu. 19 Kasım günü cenaze büyük bir kalabalık tarafından Yavuz Zırhlısı ile İzmit'e, oradan da aynı günün akşamı tüm yurt gezilerinde kullandığı tren ile Ankara'ya uğurlandı. 21 Kasım 1938'de çok büyük bir cenaze töreni ile Ankara Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine konulan Atatürk'ün naaşı, ebedi istirahatgâhı Anıtkabir'e taşındığı 10 Kasım 1953'e kadar burada kaldı.
O acı günün üzerinden 84 yıl geçse de Türk milletinin Atatürk'e duyduğu özlem, dün gibi tazeliğini koruyor. Bugün de her yıl olduğunu gibi saatler 09.05'i gösterdiğinde tüm yurtta hayat duracak. Türk milleti düzenlenecek törenlerde Atatürk'ü, şükranla ve minnetle anacak.
'ONUN MÜCADELESİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ'
Kültür
ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Ersoy mesajında, "Onun mücadelesini, bağımsızlık vurgusunu ve hedeflerini anlamak bizim en büyük sorumluluklarımızdan biridir. Bu sorumluluk çerçevesinde Atatürk'ün emanetine sahip çıkmayı, Cumhuriyet'e hizmet etmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
ACI GÜNÜN FOTOĞRAFLARI SANAL SERGİDE
Kültür
ve Turizm Bakanlığı'nca restorasyon çalışmaları yaklaşık 2 yılda tamamlanan Atatürk'ün cenaze törenine ilişkin albüm Milli Kütüphane'nin internet sitesinde sanal ziyarete açılacak. Milli Kütüphane arşivinde yer alan "Ebedi Şefimiz Atatürk'ün İstanbul ve Ankara'daki Cenaze Töreni Albümü"nün yaklaşık 2 yıllık restorasyon süreci tamamlandı. Çalışma kapsamında albümün cilt derisi ve ön kapak üzerindeki yazıları rötuşlandı, taşıyıcı sayfalar değiştirildi, fotoğraflar onarıldı. Ata'nın son yolculuğuna ait 800 fotoğraftan oluşan albüm için Milli Kütüphane'nin internet sitesinde sanal sergi hazırlandı. Cenaze albümü sanal ortamda ziyaret edilebilecek.
ATATÜRK'ÜN KULLANDIĞI FİNCANI KOLEKSİYONUNDA SAKLIYOR
Gazi
Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de ebediyete intikali ve ardından yaşananlar, tarihi fotoğraflarda yer alıyor. İş insanı Serkan Demirtaş'ın koleksiyonundaki fotoğraflarda, Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'nda vefatı, naaşının İstanbul'dan Ankara'ya getirilişi ve düzenlenen cenaze törenlerindeki duygu dolu anlar bulunuyor. Koleksiyonunda, Atatürk imzalı fotoğrafların, Atatürk'ün kullandığı ve üzerinde "GMK" kısaltması bulunan fincanın, Atatürk'ün sesinin kayıtlı olduğu orijinal plakların ve vefat haberinin yer aldığı gazetelerin de yer aldığını ifade eden Demirtaş, koleksiyonunu ilerleyen süreçte daha da geliştirip sergi açmayı planladığını kaydetti.
'HATIRASINI YAŞATMAYI SÜRDÜRECEĞİZ'
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Neşe Özden:
1937'den itibaren
sağlığı iyi değildi. Bilhassa
Hatay'ın anavatan topraklarına
katılması çabaları vücudunun
bitmesine sebep oldu.
Milleti tarafından
sevilen,
öngörülü bir liderdi. Ata'mızı
genç denebilecek bir yaşta kaybettik.
Yaşasaydı ülkemiz ve dünya
tarihi için önemli adımlar atardı
ama onun en büyük eserim
dediği Türkiye Cumhuriyeti ilelebet
yaşayacak. Ölüm yıldönümünde
hatırasını
yaşatmayı sürdüreceğiz.
'MEMLEKETİN ÜZERİNE KOYU BİR GÖLGE DÜŞTÜ'
Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seyfi Yıldırım:
Atatürk devamlı cephelerde görev almıştır.
Gençliğinden itibaren Makedonya'daki
isyanlardan başlayarak Trablusgarp'ta çöl
şartlarında, Birinci Dünya Savaşı'nda
doğuda Ruslara karşı
zor şartlar
altında mücadele vermiştir. Zaman zaman
tüberkülozdan böbrek taşına kadar ağır
hastalıklar geçirdi. Şehir dışı gezilerine çok
giderdi. Halkla temas etmeyi seviyordu.
Vatan için sağlığını dikkate almadı. Vücudu
yoruldu. Uzunca bir süre gece uykusu
almadı. Siroz olmasında uykusuzluğun
etkili olduğunu düşünüyorum.
Neticesinde 10 Kasım'da memleketin
üzerine koyu bir gölge
düştü.
'GÖSTERDİĞİ YOLDA VAR GÜCÜMÜZLE İLERLİYORUZ'
Milli
Savunma Bakanı Hulusi Akar, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Bizler de bugün, Atatürk'ün gösterdiği yolda ilerlemeye devam ediyor; onun mirasını geleceğe güvenle taşımak, ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugün bölgesinde etkin, dünyada seçkin bir güç haline gelen Türkiye Cumhuriyeti; köklü tarihi, dinamik nüfusu, etkin, caydırıcı ve saygın ordusuyla ilelebet payidar kalacaktır" dedi.
'MİLLİ MÜCADELENİN BAŞKUMANDANI'
Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Satan:
Atatürk,
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu cumhurbaşkanı
olması sebebiyle fevkalade önemli
bir yer teşkil ediyor. Milli mücadelenin başkumandanıdır.
Cumhuriyetin kurulmasında
Atatürk'ün iradesi son derece belirleyici
olmuştur.