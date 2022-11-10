Lastik bottan 9 FETÖ’cü çıktı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunan unsurlarınca geri itilen lastik botta düzensiz göçmenlerle birlikte 9 FETÖ üyesi yakalandı, hakimliğe sevk edilen 4'ü tutuklandı. Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'ndaki İlyasağa mevkiinde lastik bottaki bir grubun Yunan unsurlarınca geri itildiği ihbarı üzerine jandarma ve sahil güvenlik ekipleri çalışma başlattı.Lastik botta 16 Yemen, 13 Kongo, 6 Eritre, 2 Filistin ve 1 Ruanda uyruklu düzensiz göçmenin yanı sıra 10 Türk vatandaşı bulunduğu tespit edildi. Düzensiz göçmenler, Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürülürken 10 Türk uyrukludan 9'unun FETÖ üyesi olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden eski jandarma yüzbaşı I.Y., eski öğretmen A.K. ile H.A.S., Y.S. ve Ö.A. tutuklandı, 2'i hakkında adli kontrol kararı verildi, 2'si de serbest bırakıldı.