Propolisten 60 farklı ürün üretiliyor! Bingöl Üniversitesi’nde eğitim ve arıcılık bir arada

YÖK Başkanlığınca yürütülen Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı "Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma" alanında Bingöl Üniversitesi pilot üniversite seçildi. Arıcılıkla ilgili ön lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi verilen üniversitede öğrenciler bir taraftan eğitimlerini sürdürürken, bir yandan da arıcılığı öğrenmeye başladı.

ÜRÜNLER ARICILIĞA DEĞER KATIYOR

Üniversite bünyesinde 780 arı kolonisi bulunuyor. Öğrenciler tarafından polen, arı sütü, ana arı, 10 ila 12 ton civarında da bal üretiliyor. Pilot Üniversite Koordinasyon Merkez Birimi de arıların kovanda kendilerini dış etkenlerden korumak için ürettiği propolisten raf ömrü uzun sucuk, dezenfektan, kolonya ve sabun, arı ekmeği, parfüm gibi 60 ürün elde etti. Propolisten yapılan gıda ve kozmetik ürünleri ile arıcılığa değer katıldı. Propolis sayesinde raf ömürlerinin doğal yöntemle uzun olması sağlanan ürünlerin, girişimciler ve iş adamlarının desteğiyle seri üretimine geçilmesi planlanıyor.

ARICILAR DA BİLİÇLENDİRİLİYOR

Üniversite, yürüttüğü çalışmalarla kentte arıcılığın gelişmesini, bal üretiminin ve ürünün ekonomik değerinin artmasına da katkı sağlıyor. Akademik personel yaptığı saha araştırmaları neticesinde elde ettiği tecrübeyi arıcılara aktarıyor.

BAL TESCİLLENDİ

Balı ile ön plana çıkan Bingöl, üniversitenin yaptığı başvuru üzerine Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret tescil belgesi de aldı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, yürütülen faaliyetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak ise bölgede yerel arı tespiti ve ıslahına yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi.