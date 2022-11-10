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Giriş Tarihi: 10.11.2022

Tutuklanıp cezaevine gönderildi

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Tutuklanıp cezaevine gönderildi
İstanbul'da katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında "Türk milletini, devleti, devletin kurum ve organlarını aşağılamak" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın tutuklanmasına karar verildi.
Kolivar, "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ve devletin yargı organlarını alenen aşağılamak" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.
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Tutuklanıp cezaevine gönderildi
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