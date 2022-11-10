Ulu Öndere saygı için hayat durdu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 84 yıl önce hayatını kaybetti.
Ulu Önderin hayatını kaybedişinin 84'üncü yıl dönümünde saat 09.05'te hayat durdu.
Çalışmakta olanlar işlerini bırakırken trafikte araçlarıyla seyir halinde olanlar araçlarından inerek 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.
İSTANBUL EMNİYETİ SAYGI DURUŞUNDA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ilçe ve şube müdürlüklerinden oluşan ekipler de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 09.05'te saygı duruşunda bulundu.
Köprü ortasında duran polis ekipleri sirenlerin çalmasıyla saygı duruşuna geçerek Atatürk'e selam durdu.