CHP’li Ataşehir Belediyesi’nde bir rüşvet skandalı daha

Rüşvet ile gündeme gelen CHP'li Ataşehir Belediyesi yine bir rüşvet skandalıyla sarsıldı. Zabıta müdürünün hurdacılarla rüşvet yaptığı pazarlığın görüntüleri ortaya çıktı.Ataşehir Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Servet Ön'ün rüşvet aldığı görüntülerin ortaya çıkması üzerine işine son verilerek olay geçiştirilmeye çalışılmıştı. Ataşehir Belediyesi'nde yapılan açıklamada, "Bir kısım sosyal medya ile basın kurumlarında çıkan, kurumumuzun bir çalışanı hakkında paylaşılan görüntülere dair bilgi sahibi olunması üzerine, görüntülerde yer alan içeriğin neye ilişkin olduğu ve gerçek olup olmadığı konusunda, başkanlık emriyle teftiş kurulu müdürlüğümüzce inceleme/soruşturma başlatılmış olup, başkanlığımızca bu kişinin görevine son verilmiştir. Haberlerdeki görüntülere dair kurumumuz tarafından İstanbul Anadolu Başsavcılığı'na gereği için müracaat edilmiş olup, konu hakkında gerekli tüm hassasiyet özenle gösterilmektedir" denildi.Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde Ataşehir Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Servet Ön'ün görüştüğü iki kişiden rüşvet aldığı ve parayı çekmecesine koyduğu görülüyor.Sosyal medyada yer alan yeni görüntülerde ise Zabıta Müdürü Mehmet Yılmaz'ın hurdacılar ile rüşvet pazarlığı yaptığı iddia edildi. Bu arada İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Servet Ön ile ilgili soruşturma başlattı.