Engin Özkoç, Başkan Erdoğan’a tazminat ödeyecek

CHP Milletvekili Engin Özkoç hakaret içerikli ifadeleri nedeniyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 30 bin TL manevi tazminat ödeyecek. CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, partisinin Kocaeli İl Danışma Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik terör örgütleriyle beraber hareket etmekle, FETÖ'yü beslemekle, FETÖ'cü savcı Zekeriya Öz'ün arkasında durmakla, bu ülkenin genelkurmay başkanını hücreye atmakla itham etti. Söz konusu konuşmanın ardından Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Özkoç hakkında Ankara 27. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne tazminat davası açtı. Mahkeme Özkoç'un ifadelerine ilişkin Başkan Erdoğan'a 30 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.