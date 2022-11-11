İBB 8 konsere 2 milyon 405 bin TL harcadı! İşte İmamoğlu’nun İstanbul ’tasarrufu’

"BU NASIL TASARRUF BÖYLE?"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kertişçi, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Ekrem İmamoğlu: İstanbul'un kasasına bereket geldi, tasarrufu önceledik, israfı bir kenara ittik. Gerçekler: İBB sadece 8 konser için 2 Milyon 405 bin TL harcadı. Bu nasıl tasarruf böyle?"