Sayıştay: Heykel sayımı için ihaleye gerek yok

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2021 yılına ilişkin iş ve işlemlerini mercek altına alan Sayıştay, İzmirlinin parasının nasıl çarçur edildiğini gözler önüne serdi. Denetçiler, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 20 bine yakın çalışan varken yola trafik konisi dizme, kent genelindeki heykelleri sayma, süs havuzu temizleme gibi işlemlerin ihale ile milyonlarca liraya yaptırıldığına dikkat çekti. Raporda, yapılan imalatın şartnameye uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek için yüklenici tarafından kontrolörlere verilmesi gereken 35 aracın şoförü ile birlikte başkan danışmanı, meclis başkanvekili, basın iletişim koordinatörü gibi üst düzey bürokratlara makam aracı olarak tahsis edildiği belirtildi. Denetçiler, PKK'yı destekleyen bildiriye imza attığı için KHK ile memuriyetten ihraç edilen Ayşen Uysal'ın Grand Plaza'daki yönetim kurulu üyeliği görevine son verilmesini istedi.