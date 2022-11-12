Ersan Şen’den AK Parti ve Başkan Erdoğan’a gönül verenlere skandal sözler: Örümcek kafalılar yüzünden böyle...

Sık sık canlı yayınlardaki sözleri ile gündeme gelen CHP destekçisi Prof.Dr.Ersan Şen, Habertürk TV'de AK Parti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a destek verenleri 'Örümcek Kafalı' olarak tanımlayarak hakaret etti. Şen'in Cem Küçük ile tartıştığı sırada sarf ettiği sözlere tepki yağdı.

ERSAN ŞEN'DEN AK PARTİLİLERE HAKARET: ÖRÜMCEK KAFALILAR

CHP savunucusu Ceza Hukuçusu Ersan Şen, Gazeteci Cem Küçük ile canlı yayında birbirine girdi. Tartışma sırasında Başkan Erdoğan ve AK Parti'ye gönül verenleri hedef alan Şen, "Örümcek Kafalılar' dedi.

Şen'in tepki çeken sözleri şöyle:

Çare değişim. Bu insanlara mahkum değil bu ülke. 85 milyonu bu iki insana emanet ettiniz. Sizin örümcek kafalarınız böyle.