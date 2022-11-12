FETÖ sanığı eski korgeneral İyidil’e 15 yıl 10 ay hapis

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan aldığı ceza 2 kez Yargıtay tarafından bozulan, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı eski Korgeneral Metin İyidil ve EDOK Kurmay Başkanı eski Tümgeneral Hamza Koçyiğit, yeniden hakim karşısına çıktı. Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada İyidil, mahkemeden adil ve vicdani bir karar vermesini talep ettiğini söyledi. Tutuklu sanık Koçyiğit ise yargılama sonunda suçsuz olduğunun ortaya çıktığına inandığını dile getirerek, beraatini talep etti. Mahkeme heyeti kararını açıklayarak Metin İyidil'e 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan 15 yıl 10 ay, Hamza Koçyiğit'e ise aynı suçtan 13 yıl 4 ay hapis cezası vererek tutukluk hallerinin devamına karar verdi.