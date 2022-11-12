Hablemitoğlu soruşturması 20 yıl sonra tamamlandı

AnkaraÜniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikast soruşturması kapsamında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile firari emekli Albay Levent Göktaş'ın da aralarında bulunduğu 10 şüpheli hakkında dava açıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de evinin önünde uğradığı silahlı saldırıyla ilgili iddianameyi tamamladı.İddianamede, Fetullah Gülen ile örgüt yöneticilerinden Mustafa Özcan, Aydın Köstem ve Enver Altaylı, Hablemitoğlu'nu tasarlayarak öldürmeye azmettirmekle suçlandı. Firari emekli Albay Levent Göktaş, emekli yüzbaşı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ve emekli binbaşı Fikret Emek'in Hablemitoğlu'nu "tasarlayarak öldürdükleri"ne iddianamede yer verildi. Söz konusu isimlerin "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezasına çarptırılması talep edildi. Eski yüzbaşı Nuri Bozkır ile FETÖ firarisi Serhat Ilıcak'ın da "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan 20 yıla kadar hapsi istendi.