İsveç’ten FETÖ’cü Keneş açıklaması: Türkiye’ye iadesi görüşülecek

İsveç'ten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye'ye deport edilmesi büyük önem arz ediyor" dediği Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasının firari şüphelisi Bülent Keneş ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. İsveç resmi haber ajansı TT, FETÖ firarisi Keneş'in Türkiye'ye iade kararının, çok yakında İsveç Yargıtayı tarafından görüşüleceğini belirtti. İsveç Yargıtayı'ndan TT'ye yapılan açıklamada, söz konusu davanın çok kısa bir sürede ele alınacağı ve 2023 yılının başında karara bağlanacağı kaydedildi.Svenska Dagbladet gazetesinin haberine göre, Keneş'in daha önceden 4 benzer davadan iade talebi reddedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Kasım'da İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "FETÖ terör örgütünden İsveç'te olan Bülent Keneş'in, bu teröristin Türkiye'ye deport edilmesi bizler için büyük önem arz ediyor" ifadelerini kullanmıştı. Today's Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Keneş, İsveç'te yaşıyor.