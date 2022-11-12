Rüşvet çarkına soruşturma

İstanbul'da Ataşehir Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Servet Ön'ün rüşvet aldığı iddia edilen görüntüleri ortaya çıkmış, belediyenin Teftiş Kurulu Müdürlüğü'nce inceleme- soruşturma başlatılarak Servet Ön'ün görevine son verilmişti. Ayrıca belediyenin başvurusu üzerine konu hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca da çok yönlü soruşturma başlatılmıştı.Kamuoyuna yansıyan rüşvet iddialarının ardından İçişleri Bakanlığı da harekete geçti. İçişleri Bakanlığı'nca, Ataşehir Belediyesi'nde 4483 Sayılı Yasa gereğince ön inceleme, 3628 Sayılı Kanun gereğince de soruşturma başlatıldı. Soruşturma nedeniyle eski Ataşehir Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdür Vekili Servet Ön, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca görevinden uzaklaştırıldı.Bir kişi tarafından gizlice çekilen ve gündeme bomba gibi düşen kamera kaydında, Ataşehir Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Servet Ön'ün odasında iki kişiyle görüşürken önünde oturan kişiden bir balya parayı alarak çekmecesine koyduğu net şekilde görülmüştü.AtaşehirBelediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Servet Ön'ün rüşvet aldığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından, bu kez Zabıta Müdürü Mehmet Yılmaz'ın görüntüleri sosyal medyaya düştü. Yılmaz'ın hurdacılarla rüşvet pazarlığı yaptığı iddia edilen görüntülerin ortaya çıkmasıyla belediye adeta sessizliğe gömüldü. Peş peşe gelen rüşvet iddialarıya sarsılan Ataşehir Belediyesi'nden ortalığa saçılan yeni görüntüler hakkında bir açıklama yapılmazken, yönetimin rüşvet olayları ile ilgili ne gibi tedbirler alacağı merak konusu oldu.