15 Temmuz Şehitleri’nin aileleri Antalya’da buluştu

58 farklı ilde yaşayan 15 Temmuz Şehitleri'nin yakınları bu yıl 6. defa bir araya geldi. 15 Temmuz Derneği tarafından organize edilen geleneksel buluşmada Antalya'da bir otelde gerçekleşiyor.

"ŞEHADETİN NE ANLAMA GELDİĞİNİ BİLEN BİR MİLLETİZ"

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, "Şehit aileleri bize çok ders verdi. İBB meclis üyesiydim. Biz şehadetin ne anlama geldiğini bilen bir milletiz. Sizleri yürekten kutluyorum. Bu milletin bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum. Şoven bir anlayışla söylemiyorum bunu. Organizede emeğe geçenlere çok teşekkür ediyorum. Teşriflerinde dolayı ailelerimize teşekkür ediyorum. Allah Gönlümüzden şahadet ve gazilik sevgisini eksik etmesin."

BERABERCE HER ZORLUĞUN ÜZERİNDEN GELİRİZ

15 Temmuz Derneği Kadın ve Aile Komisyonu Başkanı Ayşe Varank Arslantürk, "6 yıldır gözyaşlarını içine akıtarak, güzel yurdumuzun hem içerdeki em dışardaki düşmanlarına karşı dik duran, şehitlerimizin emanetine sahip çıkan, aziz şehitlerimizin, anneleri, babaları, eşleri kardeşleri hoş geldiniz. Hem 15 Temmuz yönetiminden biri hem de şehit yakınlardan biri olarak burada sizinle olmaktan mutluluk duyuyorum. 15 Temmuz derneği olarak bu yıl ki mottoyu,' vatan millet aşkına beraberiz aynı safta' olarak belirledik. 6 yıldır birlikte yol yürümemiz şehitlerimizin de bizden istediği bir şey. 15 Temmuz Derneği hain darbe girişiminden hemen sonra kuruldu. İki ana amaç etrafında faaliyetler yürüttü. 252 şehidimiz ve 2 bin 734 gazimizle kardeşlik hukuku oluşturmak. İkinci amaç ise 15 Temmuz'u geleceğe aktaracak faaliyetleri hayata geçirmek. Kültür Bakanlığımız ile birlikte işlettiğimiz Hafıza 15 Temmuz müzesi çok önemli bir merkez. Son dönemde bazı siyasiler FETÖ'yü aklayan açıklamalar yapıyorlar. Birlik ve beraberlik içinde tüm zorlukların üzerinden geleceğimize inanıyorum."

"BU ÜLKEYİ YIKABİLECEK HİÇBİR GÜÇ YOKTUR"

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, "Şehitlik ve gazilik bir insana nasip olacak en büyük şereftir. Vatan için serden geçenlerin iman ve cesaretle yazdığı muhteşem bir destandır. Sizlerle bir arada olmak benim için büyük bir onurdur. Allah gelmiş geçmiş tüm şehitlerimizi rahmetiyle kuşatsın. Şehit aileleri karşısında konuşmak zor. Bu ülke hepimizin. Bu ülke kendini bir dolara satan hainlere teslim edilmeyecek kadar kutsal ve uğruna ölünecek bir vatandır. Bu ülkenin bin yıldır sahibiyiz. Buradan çımaya niyetimiz yok. Kendini bu ülkeye mensup hisseden bir Allah'ın kulu, bu ülkeyi yerli ya da yabancı haine teslim etmez. Bu ülkeyi içerden ve dışardan yıkabilecek hiçbir güç yoktur. Büyük bir liderimiz var. Bizi Türkiye Yüzyılı'na taşıyan. Onun önderliğinde gerekirse canımızı ortaya koyup yolumuza devam edeceğiz. İçinizdeki acıyı biliyorum, o acının geçmesi mümkün değil. Ama çok büyük bir mertebeye ulaşmış o büyüklerimiz, kardeşlerimiz bizi biri ve beraber gördükçe inanıyorum ki rahat uyuyorlar. Dünyada süper güç olmaya azmettikten sonra hep birlikte yolumuza devam edeceğiz."

ANTALYA PROTOKOLÜ KATILDI

İl Jandarma, İl Emniyet Müdürü, Kemer Kaymakamı da programın açılış konuşmasına katılan isimler arasındaydı. Programın açılışında birlik ve beraberliği vurgulamak adına aile selfiesi de çekildi.