CHP’li belediyenin usulsüzlüğü Sayıştay raporunda

Sayıştay Başkanlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesinin 2022 yılı Denetim Raporunu yayımladı. Raporda mevzuata aykırı hususlar bulgular tespit edildi. Sayıştay, Muğla il sınırları içerisinde faaliyet gösteren okul ve personel servis (S plaka) plakalarının ihalesiz ve süresiz olarak verildiğini tespit etti.

PLAKALAR İHALESİZ VE SÜRESİZ VERİLDİ

Yapılan incelemede, 154 minibüs (TM Plaka) plakasından geçmek üzere 3 bin 716 okul ve personel servis (S Plaka) plakası olduğu bunların 39'u hariç diğerlerinin İl Trafik Komisyonu Başkanlığı veya valilikçe alınan tahdit kararları ile ihalesiz ve süresiz verildiği belirlendi. 39 plakanın ise UKOME kararınca ve Büyükşehir Belediyesi Encümeni tarafından ihale ile verilse de ihalede süre belirtilmediği ifade edildi.

Ayrıca Muğla il sınırları içinde faaliyet gösteren taksi (T Plaka) ve minibüs (TM, BB Plaka) plakalarının ihalesiz ve süresiz olarak verildiği görüldü. Yapılan incelemede, 2 bin 443 taksi (T Plaka) plakası, 522 minibüs (TM Plaka) plakasından kooperatif ve birlik bünyesinde, belediye denetimli özel halk otobüsüne dönüşen toplam bin 421 ÖTTA (BB Plaka) plakasının İl Trafik Komisyonu Başkanlığı veya valilikçe alınan tahdit kararları ile ihalesiz ve süresiz verildiği belirlendi.

EN FAZLA 10 YIL SÜREYLE VERİLMELİ

Daha önce alınmış izinlere istinaden çalışan ticari plakaların, süresi ve şartları belirlenerek ihale yoluyla verilmelerinin sağlanması gerektiği ifade edildi. Raporda şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçerek sürekli olarak icra eden kişilere, en fazla 10 yıllık süre belirtilerek verilmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Devir şartları aynı olan ticari plakalarda yetki ve sorumluluk UKOME Kurulu ile beraber büyükşehir belediyesinde olduğu hatırlatıldı.