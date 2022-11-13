MEB’den asılsız iddialara suç duyurusu

Bazı yayın organlarında ve sosyal medyada 'Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na ikişkin şaibeli olduğu, söz konusu sınav hakkında öğretmenler arasında, sınav sorularının elden ele dolaştığı, bazı sendikaların sınav kitapçığı dağıttığı ve sınavda çıkan soruların da dağıtıldığı iddiaları paylaşıldı. Milli Eğitim Bakanlığı bu iddialara ilişkin harekete geçerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
'ÖĞRETMENLERİN ZİHNİNDE KUŞKU VE ENDİŞE YARATILDI'
Bakanlık, Başsavcılığa verdiği suç duyurusu dilekçesinde, "Söz konusu yalan haberlerin amacının, kariyer basamaklarında ilerlemek isteyen ve Kariyer Basamakları Yazılı Sınavına bu amaçla başvuran en az 600 bin öğretmenin zihninde sınav ile ilgili kuşku ve endişe yaratmak olduğu hususu her türlü izahtan varestedir. Bu iddiaların kimler tarafından yayıldığı hususunun Cumhuriyet Başsavcılığınızca yapılacak incelemeler neticesinde tespit edilebileceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
'BİR TAKIM ÇEVRELERDE RAHATSIZLIK OLUŞTURDU'
Öğretmenler arasında söz konusu sınava olan ilginin bu kadar yüksek olmasının birtakım çevrelerin rahatsızlığına neden olduğu belirtilerek bu çevrelerce sınava başvuru yapılmaması yönünde yapılan çağrıların karşılık bulmaması üzerine, sınava başvuru yapan öğretmenlerin zihninde sınavın güvenirliği hakkında şüphe doğurmak üzere gerçeğe aykırı ve dayanaksız iddialar yayılmaya başlandığı kaydedildi. Dilekçede"Bu iddialarının herhangi bir somut dayanağı olmadığı, yalnızca söylentiler üzerinden sınav hakkında olumsuz algı oluşturmaya çalışıldığı sınava girmek için başvuruda bulunan öğretmenler arasında infial yaratmayı amaçlandığı açıktı" denildi.