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Giriş Tarihi: 13.11.2022

Şehitten ağlatan zeybek

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Şehitten ağlatan zeybek

Kuzey Irak’ta şehit düşen Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Geride ise şehidin operasyon öncesi silah arkadaşlarıyla zeybek oynadığı görüntüler kaldı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Kilit Ooperasyonu bölgesinde, teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç (28) için dün Bursa'daki baba evinde helallik alındı. Annesi Zeynep Sevinç ayakta durmakta güçlük yaşarken, baba Mehmet Sevinç ile kız kardeşi Zeynep ve 2 ay önce nişanlandığı Ayşenur, askeri kamuflaj giydi. Baba Mehmet Sevinç, törenin ardından da şehit oğluna asker selamı verdi. Şehit astsubay ardından Harmancık ilçesine götürülerek gözyaşları arasında toprağa verildi.



Emre Sevinç'in şehit olduğu günün sabahında babası Mehmet Sevinç'i telefonla arayarak "Operasyona gidiyoruz, 15 gün görüşemeyeceğiz" dediği öğrenildi. Sevinç'ten geriye ise şehit düştüğü operasyondan hemen önce zeybek oynadığı görüntüler kaldı. Silah arkadaşlarının çektiği görüntülerde, ustaca zeybek oynayan Sevinç'in, belirlediği hedefleri uzun namlulu silahıyla ateş altına aldığı görüntüler de yer aldı. Görüntüler, izleyenlerin adeta yüreğini parçaladı.

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Şehitten ağlatan zeybek
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