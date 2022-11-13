Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi | İstiklal'deki saldırıda bombayı bırakan gözaltına alındı: Bakan Soylu açıkladı! Kalleş saldırının talimatı nereden geldi?
Giriş Tarihi: 14.11.2022 03:36 Son Güncelleme: 14.11.2022 03:52

Son dakika haberi | İstiklal'deki saldırıda bombayı bırakan gözaltına alındı: Bakan Soylu açıkladı! Kalleş saldırının talimatı nereden geldi?

Son dakika haberi | İstiklal’deki saldırıda bombayı bırakan gözaltına alındı: Bakan Soylu açıkladı! Kalleş saldırının talimatı nereden geldi?

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstiklal'deki saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Soylu, bombayı bırakan kişinin Emniyet tarafından gözaltına alındığını bildirdi.

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstiklal'deki kalleş saldırıyla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Soylu, "Eylemin talimatının Kobani'den geldiğini değerlendiriyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyla ilgili bombayı bölgeye bırakan kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Bakan Soylu, "Daha önce 21 kişi gözaltına alınmıştı. Biraz önce bombayı bırakan kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gözaltına alındı" dedi. Soylu, "81 yaralımız vardı, 50'si taburcu oldu. 5 yaralımız şuanda yoğun bakımda, 2 yaralımızın durumu ağır" bilgisini verdi.

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Son dakika haberi | İstiklal'deki saldırıda bombayı bırakan gözaltına alındı: Bakan Soylu açıkladı! Kalleş saldırının talimatı nereden geldi?
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