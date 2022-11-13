SON DAKİKA | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan İstiklal’deki saldırıda yaralananların durumuna ilişkin açıklama

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmede şu ifadeleri kullandı:

İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yaralanan 81 kişiden 39'u tedavileri tamamlanarak taburcu oldu. Yatırılarak tedavi edilen 42 hastadan 5'i halen yoğun bakımda, 2'sinin durumu ciddiyet gösteriyor. Yaralıların sağlıklarına bir an önce kavuşmaları için elimizden geleni yapıyoruz