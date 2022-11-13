Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İstiklal'deki saldırıda yaralananların durumuna ilişkin açıklama
Giriş Tarihi: 13.11.2022 23:02 Son Güncelleme: 13.11.2022 23:12

SON DAKİKA | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İstiklal'deki saldırıda yaralananların durumuna ilişkin açıklama

SON DAKİKA | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan İstiklal’deki saldırıda yaralananların durumuna ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstiklal'deki saldırıda yaralananların son durumuna ilişkin bilgilendirmede bulundu. Bakan Koca, "Yaralanan 81 kişiden 39'u tedavileri tamamlanarak taburcu oldu. Yatırılarak tedavi edilen 42 hastadan 5'i halen yoğun bakımda, 2'sinin durumu ciddiyet gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstiklal'deki saldırı sonrası yaralananların durumuna ilişkin açıklama yaptı. Bakan Koca, "Yaralıların sağlıklarına bir an önce kavuşmaları için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmede şu ifadeleri kullandı:

İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yaralanan 81 kişiden 39'u tedavileri tamamlanarak taburcu oldu. Yatırılarak tedavi edilen 42 hastadan 5'i halen yoğun bakımda, 2'sinin durumu ciddiyet gösteriyor. Yaralıların sağlıklarına bir an önce kavuşmaları için elimizden geleni yapıyoruz

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SON DAKİKA | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İstiklal'deki saldırıda yaralananların durumuna ilişkin açıklama
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