Aleyna’yı ezen sürücü ‘ölüm yok’ diye serbest bırakıldı

İstanbul Esenyurt'ta geçtiğimiz salı Haramidere Caddesi üzerinde bir aracın çarparak duvara sıkıştırdığı kuaför Aleyna Nur Gökçe (21) yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Şoför Sezer H.'nin (35) 5 ay önce ehliyetine el konulduğu ve kaza anında 0.40 promil alkollü çıktığı öğrenildi. Sezer H. başsavcı tarafından tutuklama kararıyla sevk edildiği mahkemede iddiaya göre henüz ölüm gerçekleşmediği gerekçesiyle hakim tarafından adli kontrol şartı ile serbest kaldı. TCK 89/2e maddesinde yer alan; "Taksirle yaralama fiili mağdurun yaşamını tehlikeye sokan bir duruma yol açmışsa verilecek olan ceza, temel cezaya göre yarı oranında artırılarak verilir" ifadesiyle başsavcılıkça mahkemeye sevk edildiği öğrenildi. Aleyna'nın tedavi gördüğü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi önünde bekleyen annesi Döndü Çalboğazlı, sürücü Sezer H.'nin (35) serbest kalmasına tepki gösterdi.Olaya ilişkin konuşan genç kızın ağabeyi Hakan Gökçe, "Adam hem ehliyetsiz hem alkollü. Kız kardeşim şu an makineye bağlı yaşıyor. Bu hakime sesleniyorum ben. Bu nasıl adalet. Nasıl serbest bırakıyorsunuz? Biz Aleyna için adalet istiyoruz. Benim kız kardeşim burada yaşam mücadelesi veriyor, her an haber alabilirim ama bu şahıs elini kolunu sallayarak geziyor" dedi. AVM önünde makas atarak ilerleyen sürücünün kızına çarptığını söyleyen baba Recep Gökçe ise "Bütün kamera kayıtlarının incelenmesini ve sürücünün gereken cezayı almasını istiyorum" diye konuştu. Sürücü Sezer H. ise ifadesinde arkasındaki araca yol vermek için sağ şeride geçtiğini iddia ederek "Sağ şeritte önümdeki araç ani freni yapınca ben de ani fren yaptım ve bu sırada aracın arkasının kaydı" dedi. Sezer H. 5 ay önce ehliyetine el konulduğunu da anlatarak "Normalde araba kullanmıyorum ama bugün iş dolayısıyla aracı aldım" diye konuştu. SABAH, hukukçulara şoförün serbest bırakılması kararını sordu.Olayın mahkemece ayrıntıları ile değerlendirildiği ve duruma göre bir tutum sergilenmiş olduğuna inancımız tam olsa da adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şahsın daha önce ehliyetine el konulduğu, buna rağmen alkollü araç kullanmaya devam ettiği ve toplum açısından tehlike teşkil eden bir birey olduğu açıktır. Olayda kast durumunun değerlendirilmesinde ehliyetine alkol nedeniyle el konulan kişinin hal tavrında düzelme olmadığını ispatlar yeterli delil bulunmaktadır.: Genelde tutuklama tedbirine hükmedilmiyor. Fakat eylemin hukuki nitelemesi yanlış olmuş. Alkol var, şehir içi hız sınırı dikkate alınmalı. Burada olası kast söz konusu. Buradan bir tutuklama olabilirdi.: "Olayda sürücü alkollü, aynı zamanda ehliyetine de 5 ay önce el konulmuş. Yol dışında yürüyen Aleyna'ya vurarak ağır yaralamıştır. Adli kontrolle serbest bırakılması doğru değildir, ne hukuka ne vicdana sığar. Aleyna'nın yol dışında olması ve sürücünün kontrolü kaybederek yoldan çıkıp Aleyna'ya vurması taksirli yaralama değil, bilinçli hatta kasıt olduğunun delilidir. Söz konusu hâkimin kararını yeniden gözden geçirmesi vicdanları rahatlatacaktır.