Bakan Soylu’dan İstanbul Emniyeti’ne ziyaret

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde dün saat 16.20 sıralarında yaşanan hain saldırının ardından çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Çalışmalar kapsamında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hain terör saldırısıyla ve yakalanan teröristle ilgili bilgi almak için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve emniyet müdürü yardımcıları karşıladı.

Süleyman Soylu, Ali Yerlikaya ve Zafer Aktaş detayları görüşmek için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü makamına çıktı.