19 yıl önce Sinagog saldırılarında ölenler karanfillerle anıldı

"İSTİKLAL'DE ÖLEN 2 KİŞİ DE DİVRİĞİLİYDİ"

Pazar günü İstiklal Caddesi'ndeki saldırıya da değinen Çiçekoğlu, "Ne yazıktır ki bu karanlık güçler yine Taksim'de kirli emellerini kötü yüzlerini bize gösterdi. 2 Divriğili yurttaşımızla birlikte 6 insanımızı kaybettik ve yaralılarımız var. Terör, kan ve şiddetten beslenen bir insanlık suçudur. Bu suçu ancak aklı, ruhu ve vicdanı iflas etmiş kişi ve gruplar işleyebilir. Ülkemize ve milletimize yönelen bu canice saldırılar kimden gelirse gelsin terörü ve destek verenleri, terörün arkasındaki iç ve dış güçleri nefretle kınıyoruz. 15 Kasım 2022 tarihinde yapmayı planladığımız anma törenimizi güvenlik gerekçesiyle iptal etmek zorunda kaldığımızı, aile ve dernek yönetiminin ortak kararıyla başkanımız Murat Şahin'imizi de köyümüzün değerli büyüğü Ali Şahin'imizi anma programımızı sade ve yalın yapmak zorunda kaldık. Bu durumlar ışığında Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta Sulh Cihanda Sulh sözü ile dünyada ve ülkemizde terör eylemlerinde şimdiye kadar hayatlarını yitirmiş insanlarımızı rahmetle anıyor, terörü tekrar tekrar kınıyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.